جنبلاط يهمس عن لقاء بين التيار والاشتراكي... "لست خائفا من اية محاسبة"

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أكد النائب السابق وليد جنبلاط أن الوزير السابق غازي العريضي سيزور الاسبوع المقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستكمال نتائج زيارته لبعبدا، مشدداً على ان الحزب التقدمي الاشتراكي جاهز لأي لقاء مع التيار الوطني الحر عند الضرورة.

وفي حديث خاص للOTV، اعتبر جنبلاط انه ليس طالبا لاي شيء في التعيينات "وقدمت سيرا ذاتية لرئيس الحكومة حسان دياب لكن يبدو انهم لا يريدون اخذها بالاعتبار فلا مشكلة وآخر همي".

عن مؤتمر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتغطيته سركيس حليس، أشار جنبلاط الى انه لدى فرنجية معطيات نتمنى ان تدرس ويعطى القضاء حرية التصرف.

وبما يخص زيارته لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد بيان شقيقه بهاء الحريري، أشار جنبلاط الى ان الزيارة اتت تضامنية "كصديق والمحاولات المستمرة لتمزيق الشارع السني خطرة ولن توصل لاي مكان"، مؤكداً "لست خائفا من اية محاسبة وانا جاهز في حال المساءلة لكن ضمن الاطر ومن قبل قضاء مستقل"