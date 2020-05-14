living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جنبلاط يهمس عن لقاء بين التيار والاشتراكي... "لست خائفا من اية محاسبة"

14
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد النائب السابق وليد جنبلاط أن الوزير السابق غازي العريضي سيزور الاسبوع المقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستكمال نتائج زيارته لبعبدا، مشدداً على ان الحزب التقدمي الاشتراكي جاهز لأي لقاء مع التيار الوطني الحر عند الضرورة.

وفي حديث خاص للOTV، اعتبر جنبلاط انه ليس طالبا لاي شيء في التعيينات "وقدمت سيرا ذاتية لرئيس الحكومة حسان دياب لكن يبدو انهم لا يريدون اخذها بالاعتبار فلا مشكلة وآخر همي".

عن مؤتمر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتغطيته سركيس حليس، أشار جنبلاط الى انه لدى فرنجية معطيات نتمنى ان تدرس ويعطى القضاء حرية التصرف.

وبما يخص زيارته لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد بيان شقيقه بهاء الحريري، أشار جنبلاط الى ان الزيارة اتت تضامنية "كصديق والمحاولات المستمرة لتمزيق الشارع السني خطرة ولن توصل لاي مكان"، مؤكداً "لست خائفا من اية محاسبة وانا جاهز في حال المساءلة لكن ضمن الاطر ومن قبل قضاء مستقل"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout