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ماذا أعلنت إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور عن اصابات الكورونا؟

14
MAY
2020
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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، أنه تم تسجيل حالتين مشتبه بإصابتهما بكورونا وقد أجري لهما الفحوص المخبرية اللازمة وهما في الحجر المنزلي لحين صدور النتائج.

ولفتت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور الى أن نتيجة الحالات الثمانية المشتبه بإصابتها، التي سجلت أمس، صدرت وجاءت جميعها سلبية.

وبحسب الوحدة، فإن عدد المصابين في القضاء مازال ٣١ مصاب
توزعوا على الشكل التالي:
٢٣ حالة وافدة من إفريقيا
٣ حالات وافدة من أوروبا
٥ حالات محلية
وقد تماثل ستة مصابين الى الشفاء بشكل تام .

ان وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني تقوم بزيارات تفقدية للمحجورين وللمصابين للإطلاع على مدى إلتزامهم بالحجر أو العزل ومتابعة أوضاعهم الصحية والإجتماعية وملاحقة أي مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء.

أن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل .
كما نذكر الأهل الكرام بضرورة الإلتزام بقرار الإقفال التام من الساعة ٧ مساء هذا اليوم حتى الساعة ٥ صباح الأثنين ١٨ آيار ٢٠٢٠.

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