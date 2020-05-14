بعد تكاثر المخالفات والحوادث المخلةّ بالأمن .. قرار من رئيس بلدية الحدت

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بعد تكاثر المخالفات والحوادث المخلةّ بالأمن، وحرصاً على السلامة العامة وضبطاً لحركة الدرّاجات النارية صدر عن رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون قرارٌ يقضي بالتالي :

1_ يمنع منعاً باتاً التجوّل بالدرّاجات النارية غير النظامية ( يُقصد بالنظامية أن تكون الدرّاجة مسجلة وفقاً للأصول وتحمل لوحة قانونية ويكون السائق حائزاً على إجازة سوق ) وذلك في كامل النطاق البلدي بما فيه الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية.

2_ يكلّف عناصر الشرطة البلدية والحرّاس الليليين بضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط ومصادرة كل درّاجة لا تستوفي الشروط أعلاه.

3_ يُطلب من كافة حواجز ودوريات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام المتواجدة في الحدت توقيف أية درّاجة مخالفة.

4_ يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 14 أيار 2020، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.