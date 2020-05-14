محفوظ عن شائعة إصابة صحافيين في الجديد بكورونا: على المواقع الالكترونية التزام ميثاق الشرف

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أكد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني نشرت خبرا كاذبا يتناول إصابة صحافيين عاملين في قناة الجديد بفيروس كورونا ما يشكل إساءة لهذه القناة وإلحاق الضرر بها وبكل العاملين في القطاع الإعلامي".





وقال: "نطلب من المواقع الالكترونية التزام ما تضمنه ميثاق الشرف والبروتوكول الذي وقعته في مقر المجلس الوطني للاعلام لجهة التزام صحة المعلومة ودقتها ونسب الخبر لمصدر موثوق والإبتعاد عن الترويج لإشاعات ومسارعتها إلى تصحيح الخبر الكاذب. وهذا يفترض بالمواقع نشر البيان الصادر عن قناة الجديد في نشرة أخبارها الصباحية وإدانة كل من يروج أخبارا كاذبة تسيء أولا وأخيرا إلى سمعة المواقع".





وختم: "كما أن الإصابة بكورونا ليست تهمة أو شبهة بل تفترض حال تضامن وطني ودور إعلامي في الترويج للوقاية منها وحماية المواطنين وهذا ما تقوم به المؤسسات التلفزيونية على اختلافها".