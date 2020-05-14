وزير الاتّصالات يوضح: لا صحّة لهذا الخبر

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أوضح وزير الإتّصالات، طلال حواط، أن "لا صحّة لكلّ ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن طلب وزير الاتصالات مجدداً من شركتَيْ تشغيل الخلوي بالإستمرار بعملهما"، مؤكّداً أنّ "هذه الأخبار الملفقة هدفها التعمية والتشويش على الرؤية والمنهجية الجديدة في التعاطي مع هذا القطاع الحيوي في لبنان".



وأضاف حوّاط عبر حسابه على "تويتر": "عطفاً على ما سبق يتمنى وزير الاتصالات من الوسائل الإعلامية توخي الحذر والدقة في كل ما تنشره حول قطاع الإتصالات، والعودة دائماً إلى الحساب الرسمي للوزير أو للدائرة الإعلامية في الوزارة".