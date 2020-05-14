تحذير من الدفاع المدني

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إستنادا الى نشرة إحتمال حرائق الغابات ونظراً لما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة تفوق معدلاتها الموسمية بشكل ملفت وإرتفاع خطر اندلاع الحرائق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر حرائق الغابات خصوصًا لجهة عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي، وتنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات.

كما ذكرت بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتبليغ عن اي طارىء إضافة إلى إمكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb