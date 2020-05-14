المرحلة الثالثة من عودة المغتربين تبدأ اليوم.. اليكم التفاصيل

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تبدأ المرحلة الثالثة من وصول المغتربين والمواطنين اللبنانيين من الخارج الى لبنان، بعد ظهر اليوم، استنادا إلى الخطة التي وضعتها الحكومة.



فقد أقلعت قبل ظهر اليوم طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط"، وعلى متنها فرق تابعة لوزارة الصحة العامة والامن العام متوجهة الى إسطنبول لتعود عند الواحدة من بعد الظهر، والى الرياض في المملكة العربية السعودية لتعود عند الثانية من بعد الظهر، وكذلك الى باريس لتعود عند السادسة مساء، والى أبوجا في افريقيا لتعود عند الحادية عشر والنصف مساء.

وتصل رحلات اخرى آتية من ابو ظبي عند التاسعة مساء، ومن دبي عند العاشرة مساء. اما الرحلة الأخيرة اليوم فتصل من العاصمة البريطانية - لندن عند الواحدة والنصف من فجر يوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى ان رحلات اليوم ستقل المواطنين الذين خضعوا لفحوص ال PCR