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تحرك رمزي لـ ULS Social Club تحت عنوان "علي صوتك" حقنا بالتخفيض

14
MAY
2020
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نظم طلاب ال ULS-Social Club تحركا رمزيا على مدخل جامعة الحكمة لمطالبة ادارة الجامعة باتخاذ خطوات فعالة اكثر في موضوع الأقساط.
 
ويؤكد منظمو التحرك ان الهدف منه هو إيصال صوت الطلاب بطريقة ديمقراطية بما يخص موضوع تسديد الأقساط الجامعية نظرا للظروف الطارئة التي يمر بها لبنان باعتبار ان القرارات التي اتخذتها ادارة الجامعة غير كافية خاصة وان معظم طلاب الكلية اصبحوا من دون مدخول لتسديد اقساطهم.
 
 واكد منظمو التحرك انهم يعولون على حكمة إدارة الجامعة بشخص رئيسها الأب خليل شلفون والآباء المسؤولين وكلهم ثقة بتفهمهم للأوضاع الراهنة وبظروف الطلاب والأهالي التي طالما عبر عنها سيادة المطران بولس عبد الساتر. وعليه يجددون الدعوة لتعديل القرار السابق واتخاذ خطوات من شأنها مساعدة الطلاب والحفاظ على حقوق ادارة واساتذة الكلية.
أخيراً، يؤكد طلاب ال Social Club انهم سيبقون دائما الصوت الصارخ المدافع عن حقوق كافة طلاب واضعين انفسهم بتصرف ادارة الجامعة للبحث وطرح الحلول اللازمة لهذه الأزمة.
 
على أمل أن يصل صوتُنا
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