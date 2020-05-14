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140 مليون سُرقت لـ3 ساعات فقط.. وهذا ما حصل!

14
MAY
2020
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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ 10/5/2020، دخل مجهولون إلى تعاونية (Supermarket) في بلدة الغازية، وأقدموا على سرقة مبلغ كبير من المال من داخل الخزنة عبر كسرها وخلعها".
 
وأشارت القوى الأمنية الى أنه "نتيجة المتابعة الحثيثة من قبل مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، تبين ان السارقين استخدموا مفاتيحاً لفتح أبواب التعاونية، فحامت الشبهات حول قيام عاملين فيها بعملية السرقة".
 
وعلى الأثر، وفي خلال 3 ساعات على حصول العملية، تمكن عناصر هذه المفرزة من تحديد مكان إقامة المشتبه بهما، وهما كل من: ص. ط. (مواليد 1993، سوري)، م. ح. (مواليد 1996، سوري).
 
ولفتت الى أنه "بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على السرقة، وبأن الأول قد خطّط للقيام بهذه العملية منذ فترة، وقام بتنفيذها بالاشتراك مع الموقوف الثاني".
 
وبتفتيش منزل (ص. ط.)، كشفت المديرية أنه "عُثر على كامل المبلغ المسروق موضباً في حقيبة، ويقدر بحوالى 140 مليون ل. ل".
 
وأعلن الأمن الداخلي أنهما أودعا مع المبلغ المضبوط القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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