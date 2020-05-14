بالتفاصيل .. هكذا سيكون طقس لبنان

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يؤثر طقس ربيعي دافئ جدا على لبنان يليه كتل حارة يتحول معها الطقس الى حار وجاف تدريجياً خصوصاً جبلا وفي بعض المناطق الداخلية بدءاً من يوم غد الجمعة، وتستمر حتى الاسبوع المقبل حيث ستتخطى الحرارة عتبة الـ ٣٠ درجة مع رطوبة متدنية اشارة الى ان ارتفاع الحرارة ممكن ان يؤدي الى نشوب حرائق.

طقس اليوم على الشكل التالي:

- الخميس: طقس ربيعي غائم جزئيا ودافئ جدا بسحب عالية، مع استقرار نسبي اضافي بدرجات الحرارة.

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٩ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٩ درجات

٢- الرياح شمالية ٢٥ كم/س

٣- الرطوبة ٥٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

- الجمعة: مع وصول طلائع الكتل الحارة تبدأ الحرارة بالارتفاع ويتحول الطقس الى حار خصوصاً على الجبال حيث تسجل الحرارة ساحلا بين ٢٢ و ٣٢ درجة فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

- السبت: طقس حار جدا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تسجل الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣٤ درجة (تلامس ٣٨ اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

- الأحد: طقس حار جدا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تسجل الحرارة ساحلا بين ٢٤ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٨ اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.