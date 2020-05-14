عناوين الصحف ليوم الخميس 14 أيار 2020

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الأخبار: الفيروس ينتشر: حجر «قسري» للعائدين؟

هل يحمي القاضي إبراهيم رياض سلامة؟

نصرالله: تفعيل العلاقة مع سوريا أولوية اقتصادية







الديار: الكورونا تسجن اللبنانيين 4 ايام فهل يتحمل المواطن الفاتورة الاقتصادية؟

أحداث خطيرة ستحصل في لبنان مع ارتفاع الدولار وملامسته ال 5 الاف ليرة

انزعاج من بطء المفاوضات...والصندوق يتفاجأ: الفريق اللبناني منقسم على نفسه

نداء الوطن: اجتماع بعبدا يحاذر معابر "حزب الله"... ويعتمد آلية "تجفيف منابع المازوت"

نصر الله لحكومة دياب: تفاوضوا مع "صندوق النقد السوري"!

اللواء: ضغوطات دولية على لبنان.. وبداية مشجعة للمفاوضات مع الصندوق

«إجراءات تقنية» للحدّ من التهريب عبر المعابر غير الشرعية.. ونصرالله لتطبيع العلاقات مع سوريا

البناء: تقرير غوتيريس عن الـ 1559 تكرار روتينيّ… ومجموعة الدعم الدوليّة لتعاون حكوميّ نيابيّ / نصرالله حذّر الاحتلال من ارتكاب حماقة… وسورية انتصرت وتصنع الصواريخ الدقيقة / المصلحة الاقتصاديّة اللبنانيّة تفرض التعاون الحكوميّ الأمنيّ والتجاريّ مع سورية والعراق /



النهار: ضبط الحدود أم تعويم العلاقات مع النظام السوري؟

الجمهورية: الصندوق: لبنان مكبل بقيود خطيرة

the daily star: Wazni touts “satisfactory” talks with IMF

l'orient le jour: Aide financière : les négociations entre le Liban et le FMI ont démarré