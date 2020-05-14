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أسرار الصحف ليوم الخميس 14 أيار 2020

14
MAY
2020
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 نداء الوطن: خفايا

تردّد أنه بعد قرار عدم التجديد لزياد شبيب في موقع محافظ بيروت واستبعاد مرشحة رئيس الحكومة بترا خوري، باتت الترشيحات تدور بين 3 أسماء: مروان عبود من دوما - البترون يدعمه جبران باسيل، زياد مكنا من ضهور الشوير يدعمه الياس بو صعب، ومرشح ثالث من عكار.

 

استغربت مصادر سياسية كيف يمكن لوزير الإقتصاد والتجارة البدء بإعداد قرار جديد يحدد بموجبه نسب الأرباح الجديدة لتجار الجملة والمفرق بما يتناسب مع الإرتفاع في كلفة الإستيراد، من دون أن يترافق ذلك مع قرار بتعديل الرواتب والأجور.

 

على الرغم من عدم وجود اتفاق بينهما على رؤية موحّدة للمرحلة المقبلة، إلا ان الاتصالات انطلقت مجدداً بين حزبين معارضين عبر وسطاء لتوحيد النظرة تجاه قضايا أساسية مطروحة.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت إن زيارة السفير الفلسطيني لرئيس الحكومة بعد ثلاثة شهور من نيل الحكومة الثقة وأربعة شهور من تشكيل الحكومة هي أول خطوة في سياق كسر قرار المقاطعة الدبلوماسية على رئيس الحكومة الذي فرضه سفراء عرب بواسطة زملائهم الذين تعرّضوا لمساءلة من حكوماتهم عن أسباب المقاطعة فبدأت بالسقوط.

 


كواليس

قالت آخر استطلاعات الرأي في أميركا إن الرئيس دونالد ترامب يخسر المركز الأول في رأي الناخبين للمرة الأولى بنيله 46 نقطة مقابل 51 لمنافسه الديمقراطي جو بايدن وعزا المستطلعون تراجعهم عن دعم ترامب لأدائه غير المقنع في مواجهة كورونا وتوقعت مراكز قياس الرأي أن تتزايد نسبة الفارق لصالح بايدن.

 

 

 


اللواء: اسرار

همس
عادت أجواء التشاؤم تحيط بمرجع كبير، من إمكان حدوث إختراقات جدية في المعالجات الجارية..


غمز
يعتقد مطلعون أن الإطلالة الأخيرة لقطب شمالي، حملت إشارات سلبية على صعيد حظوظه، لإستحقاق مقبل.


لغز
تحدثت معلومات عن إصابات بين قيادات ميدانية، غير مؤكدة، من تفشي الكورونا، والتحقيقات والإجراءات جارية..

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