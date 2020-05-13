اصابة مضيفة طيران بفيروس كورونا في هذه البلدة اللبنانية

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اعلنت بلدية رشعين - زغرتا عبر فايسبوك وجود حالة كورونا في البلدة وهي لمضيفة طيران.

وفي التفاصيل، وبعد أن أكملت مضيفة الطيران الحجر المنزلي لمدة ١٤ يوما أجرت فحص PCR وأتت النتيجة إيجابية.

واشارت البلدية الى اتصالها بالأشخاص الذين حصل الاحتكاك معهم لإجراء الفحوصات اللازمة وعزلهم في المنزل و تتابع حالتهم وتعمل على متابعة الاجراءات الواجب أخذها حسب توصيات وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية.

وطلبت البلدية من جميع سكان البلدة إلتزام منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى وإلتزام إجراءات الوقاية المشدّدة.