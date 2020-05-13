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وزير الصحة لبّى دعوة نائبي جزين سليم خوري وزياد أسود لزيارة مستشفى جزين الحكومي

13
MAY
2020
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بدعوة من نائبي جزين سليم خوري وزياد أسود لبى وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الدعوة لزيارة مستشفى جزين الحكومي حيث اطلع على التدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا بحضور النائب إبراهيم عازار ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد قائم مقام جزين يحيى صقر ورئيس إتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش منسق قضاء جزين في التيار الوطني الحر  جورج نمر وممثل حزب الله  قطاع اقليم التفاح الشيخ وسام سعادي يرافقه الحاج علي فتوني ومدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور شربل مسعد.

كما جرى الاتفاق بين وزير الصحة والنائبين خوري وأسود على متابعة ملف المستشفى في اجتماع لاحق من اجل تطوير قدراته ليتمكن من تلبية المتطلبات الصحية لمعظم القاتنين في منطقة جزين.

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