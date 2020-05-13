ما حقيقة ال ١٦ اصابة جديدة في مستشفى الهراوي؟

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أفادت إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة في بيان، إلى أن كل المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا ونتائج فحوصات ال PCR التي تجرى داخل المستشفى تصدر بعلم وزارة الصحة وتنشر عبر الصفحة الرسمية للمستشفى.



وأشاف البيان: "لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد عن الأخبار المغرضة والأكاذيب التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تسبب خلق البلبلة ونشر الذعر لدى المواطنين. وفي هذا السياق لن تتوانى إدارة المستشفى عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق من يقوم بتأليف الأخبار الكاذبة ومن يساهم في نشرها".



وكانت معلومات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي ونسبت الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة عن 16 حالة ايجابية من ضمن فحوصات ال PCR التي تجرى فيها.