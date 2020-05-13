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فرنجية يهين أبطال الجيش في هجوم ١٣ تشرين (بقلم أندرية جبيلي)

13
MAY
2020
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بعدما تحولت المؤتمرات السياسية الى تبادل اتهامات في الفساد وكسر الدولة ونهبها، اختلطت الموازين مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وذلك من خلال شنه أكاذيب و افتراءات على العهد ورئيس التيار جبران باسيل. 
 
لم يقتصر الأمر على اعترافات فرنجية بقبوله رشاوى من تيدي رحمة المتهم بملف الفيول المغشوش والذي تآمر على الدولة وقضائها عبر تأمينه حماية خاصة للمطلوب الى العدالة حليس فحسب، بل عاد اليوم  فرنجية لكي يذكرنا بماضي الاستعمار و زمن الاحتلال السوري وهجوم ١٣ تشرين الأول بالتحديد. 
هذا الهجوم الذي أسفر على إنهاء آخر معقل شرعي للسيادة اللبنانية عام ١٩٩٠ بالتواطؤ مع فرنجية وحلفائه بالأمس واليوم.
 
  اليوم فرنجية فتح صفحة جديدة مع الذي اغتال عائلته خلال الحرب الأهلية، ويستصعب أن يختلف بشرف مع  الذي يعتبر أنه هو من سلب بساط الرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٦. 
 
بالرغم من معاناة الشعب اللبناني و الانتهاك الاقتصادي المزري الذي يعيشه اليوم بسبب السياسات المالية وفساد الحكومات المتعاقبة منذ عام ١٩٩٢ الذي كان فرنجية نفسه رمز من رموزها، أطل علينا فرنجية لرمي اتهامات باطلة، عارية عن الصحة عن معركة ١٣ تشرين و الذي يجهلها، لا بل يجهل تفاصيلها. فمن كان جالساً في عرش قصره متزينا بعباءة حافظ الأسد الذي كان يحتل لبنان، لا يستطيع معرفة بطولات الجيش اللبناني حينها. هذا الجيش الذي استطاع بقيادة العماد ميشال عون تحقيق الكثير من الانتصارات الميدانية . ميشال عون الذي قاوم مئات الآلاف  من الجيش السوري والفسلطيني ومرتزقة الأحزاب والميليشيات اللبنانية دفاعاً عن سيادة الدولة اللبنانية ولمنعها من الوقوع تحت الاحتلال السوري.
 
لا يا بيك، اتهاماتك الباطلة هذه لا تعطيك حق المتاجرة  بشهداءالجيش اللبناني، دم الشهداء ليس للمزايدات الاعلامية.
 
لو كان العماد عون يريد رئاسة الجمهورية عام ١٩٩٠، كان وقّع كما أنت وحلفائك وقعتم على اتفاق الطائف وكان أتى رئيساً على عرش الكرسي التي تحلم بها منذ كنت مراهقاً ولكن لما كان لنا جمهورية نسترد سيادتها عام ٢٠٠٥.
 
هذا العماد، الذي قال "يستطيع العالم أن يسحقني، ولن يأخذ توقيعي".
رفض الاتفاق الذي نصّ على دخول الجيش السوري الى لبنان شرعياً لمدة ٣ سنوات، وذلك لأنه كان متيقنا من عدم رحيلهم من لبنان ، ومن بعدها أنت واسيادك أكدتم على صوابية هواجسه ، حين خضعتم الى الحكم السوري ولم تتجروأ على مطالبتهم بالانسحاب من لبنان. العماد عون الذي استشرس بالدفاع عن لبنان خلال حرب التحرير وقاوم حتى آخر لحظة في ١٣ تشرين..نعم ١٣ تشرين التي تناولتها في حديثك...هذا التاريخ الذي لن يمحى من ذاكرة اللبنايين حتى اليوم ..عند سقوط الجيش بقيادة عون، استطاع الجيش السوري الإحتلال لبنان..
 
لعل الماضي يكون عبرة لك و لكل مرواغ متطاول على الوطن و العهد.
 
أندرية جبيلي
لجنة ألإعلام والتواصل في الولايات المتحدة
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