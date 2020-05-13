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وافد من الخارج ضُبط وهو يمارس رياضة المشي .. وهذا ما حصل!

13
MAY
2020
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أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ اليوم 13/5/2020، وبناءً على شكوى المواطنين، ضبطت دورية من فصيلة عيون السيمان في وحدة الدرك الإقليمي، أحد العائدين من الخارج بتاريخ 9/5/2020 -والموضوع قيد الحجر المنزلي بناءً على تعليمات وزارة الصحة العامة- وهو من مواليد عام 1993، والذي كان يمارس رياضة المشي.

وجرى تنظيم محضر بالواقعة، وستتم ملاحقته عدلياً فور انتهاء فترة الحجر، بناءً على إشارة القضاء المختص.

لذلك، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية في المساهمة لمكافحة وباء "كورونا"، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، لدى مشاهدتهم لأي مخالفة من هذا النوع، الإبلاغ عنها فوراً على الرقم /112/، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لشعبة العلاقات العامة، أو عبر خدمة "بلّغ" الموجودة على الموقع الإلكتروني العائد لهذه المديرية العامة."

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