living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم نتائج فحوصات أقارب ومخالطي المصاب في مجدلون

13
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت رئيسة مختبر قسم فيروس "كورونا" في مستشفى دار الأمل الجامعي الدكتورة سارة اللقيس أن "كل فحوص الـ PCR التي اجريت في المختبر يوم أمس لأخوة ووالدي وابن خالة المصاب في بلدة مجدلون، وعددهم 7 أشخاص، أتت سلبية، ورغم ذلك عليهم الالتزام بالحجر المنزلي".


بدوره تابع طبيب قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن المخالطين للمصاب بالفيروس في بلدة مجدلون، والتقى نائب رئيس البلدية حسن عبد الساتر، واطلع منه على إجراءات الحجر المنزلي لعائلة المصاب في البلدة وكل المحيطين فيها، تمهيدا لأخذ فريق وزارة الصحة عينات من البلدة، يوم الجمعة القادم، لإجراء فحوصات PCR.


وشدد الحاج حسن على "ضرورة متابعة البلدية للمخالطين الذين يتوجب عليهم التزام الحجر المنزلي، والتشدد في متابعة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس في البلدة".


وأكد أن "نتائج PCR لـ 45 عينة من بلدة كفردبش جاءت سلبية، وبانتظار صدور فحوص 144 عينة عشوائية من غربي بعلبك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout