اليكم نتائج فحوصات أقارب ومخالطي المصاب في مجدلون

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أكدت رئيسة مختبر قسم فيروس "كورونا" في مستشفى دار الأمل الجامعي الدكتورة سارة اللقيس أن "كل فحوص الـ PCR التي اجريت في المختبر يوم أمس لأخوة ووالدي وابن خالة المصاب في بلدة مجدلون، وعددهم 7 أشخاص، أتت سلبية، ورغم ذلك عليهم الالتزام بالحجر المنزلي".



بدوره تابع طبيب قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن المخالطين للمصاب بالفيروس في بلدة مجدلون، والتقى نائب رئيس البلدية حسن عبد الساتر، واطلع منه على إجراءات الحجر المنزلي لعائلة المصاب في البلدة وكل المحيطين فيها، تمهيدا لأخذ فريق وزارة الصحة عينات من البلدة، يوم الجمعة القادم، لإجراء فحوصات PCR.



وشدد الحاج حسن على "ضرورة متابعة البلدية للمخالطين الذين يتوجب عليهم التزام الحجر المنزلي، والتشدد في متابعة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس في البلدة".



وأكد أن "نتائج PCR لـ 45 عينة من بلدة كفردبش جاءت سلبية، وبانتظار صدور فحوص 144 عينة عشوائية من غربي بعلبك".