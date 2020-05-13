ختم سوبر ماركت بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبها في الجنوب

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قام فريق من مراقبي وزارة الاقتصاد في النبطية تؤازرهم دورية من دائرة امن عام النبطية وشعبة معلومات الجنوب في الامن العام بحملة على المحال التجارية والغذائية في بلدة جبشيت. حيث تم توجيه انذار لصاحب مبني ماركت لعدم حيازته فواتير ببضاعة موجودة لديه، كما جرى تنظيم محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت لجهة عدم اعلان الاسعار على الاصناف الموجودة لديه؛ وبناء على اتصال بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي اشار بتوقيف صاحب السوبر ماركت وختم محاله بالشمع الاحمر

كما شملت الجولة عدد من الملاحم وتم توجيه ملاحظات للعاملين فيها بوجوب ارتداء غطاء للشعر.