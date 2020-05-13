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محافظ جبل لبنان أحال دفعة جديدة من الأشخاص على القضاء لعدم تنفيذهم الحجر

13
MAY
2020
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في إطار متابعة الاجراءات المتصلة بتفلّت أشخاص من الحجر الإلزامي للحالات التي تستوجبه، أحال محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي اليوم دفعة جديدة من الأشخاص الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بناء على كتب واردة من بلديات من أقضية مختلفة في جبل لبنان افادت بفقدان الاتصال بهم وعدم ثبوت تنفيذهم الحجر وفقًا للأصول.

 

كما أحال المحافظ المكاوي الى النيابة العامة التمييزية ملف تسريب قرار احالة مجموعة اخرى من الاشخاص بناء على كتاب بلدية اخرى الى النيابة العامة الاستئنافية تضمن الأسماء الكاملة للأشخاص وهو ملف يفترض ان يكون قيد التحقق امام القضاء المختص.
 
ودعا المحافظ المكاوي المواطنين الى عدم الاساءة الى تفهم كل تشدد في تطبيق الاجراءات كجزء من الاجراءات والجهود الحكومية للقضاء على وباء كورونا وحماية اللبنانيين من مخاطر انتشاره.
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