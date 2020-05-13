مخزومي بعد لقائه السفيرة الأميركية: نشكر الولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه ونثمن المساعدات لمكافحة فيروس كورونا

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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين في مكتبه في وسط بيروت، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، يرافقها نائب رئيس البعثة وين دايتون والمستشارة السياسية مينتا برودزينسكي. وعرض معها الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي للتعارف ولتهنئة السفيرة على تسلمها مهامها الجديدة في بيروت. وشكر أميركا على وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، مثمناً المساعدات التي قدمتها أميركا مؤخراً للبنان في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا والمساعدات إلى جيشنا الوطني اللبناني، لكنه شدد على ضرورة أن تأتي المساعدات مشروطة باسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. وقال إن هذه أهم مطالب ثورة 17 تشرين، لافتاً إلى أن اللبنانيين يعيشون ظروفاً صعبة فالودائع في البنوك في خطر وحراك الحكومة باتجاه استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد هزيل ومحبط للبنانيين.

ولفت مخزومي إلى أن إقرار الحكومة الخطة الإقتصادية خطوة مهمة وإيجابية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحساسة جداً. لكنه دعا الحكومة إلى بذل قصارى جهدها من أجل تطبيق الخطة وكي لا تبقى مجرد حبر على ورق كما عوّدتنا الحكومات المتعاقبة. وشدد على أن هم لبنان الأساسي اليوم هو رفع المخاطر عن اقتصاده، وتحقيق الأمان المالي والاقتصادي والمعيشي. ودعا الأطراف السياسية إلى التوقف عن التدخل في عمل الحكومة وإفساح المجال لها بالقيام بمهامها وإلا لن تتمكن من تحقيق الإصلاحات التي يطالبها بها المجتمع الدولي.