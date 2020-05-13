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كيف يمكن شخص من لبنان أن يفوز بـ266 مليون دولار يوم الجمعة هذا؟

13
MAY
2020
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يقدم يانصيب Mega Millions الأميركي راهنًا الجائزة الكبرى الأضخم في العالم: 266 مليون دولار. لقد جذب هذا المبلغ الكبير اهتمام هواة ألعاب اليانصيب في العالم أجمع. والفائز... انتظر... يمكن حتى أن يكون من لبنان.

لست في حاجةٍ إلى السفر إلى الولايات المتحدة للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى الضخمة لـMega Millions. فمن الممكن أن تشارك في اليانصيب عبر شراء تذاكر الـMega Millions الرسمية عبر الإنترنت، من خلال موقع theLotter.com.

يقول الناطق الرسمي باسم theLotter، أدريان كورمانز: "كالعادة، نساعد عملاء من أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا في شراء تذاكرهم لألعاب اليانصيب العالمية، ومع ذلك، فنحن سعداء جدًّا بالاهتمام والثقة المستمرين اللذين نلقاهما من العملاء اللبنانيين".

 

إليكَ طريقة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 266 مليون دولار من لبنان:

1.     إفتح حسابًا على موقعtheLotter.com ، الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.

2.     اختر يانصيب Mega Millions من بين أكثر من 45 يانصيبًا متوافرًا على الموقع.

3.     إملأ بطاقتك بالأرقام المفضَّلة لديك، أو إلجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يوفره لك الكومبيوتر.

4.     حدِّد عدد الشبكات الذي تريده، أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate  لتزيد من فرص فوزك.

5.     قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

كيف يعمل theLotter؟

theLotter  هو خدمة وسيطة لشراء تذاكر اليانصيب. يلجأ theLotter إلى وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية بالنيابة عن عملائه في كل أنحاء العالم. يضيف الموقع رسومًا ضئيلة على أسعار التذاكر لتغطية نفقات هذه الخدمة، وتُحمَّل نسخة عن التذكرة في حساب العميل قبل السحب. ومن خلال هذه النسخة عن التذكرة ورسالة التأكيد التي يتلقاها عبر البريد الإلكتروني، يمكن العميل الاطمئنان إلى حيازته الكاملة لتذاكره.

من موقع theLotter، يمكن العملاء شراء تذاكر تخوِّلهم المشاركة في أكبر ألعاب اليانصيب في العالم، ومن بينها Mega Millions وPowerball وEuroMillions وSuperEnalotto الإيطالي وEuroJackpot وغيرها. ويضع theLotter فريق دعم متخصصًا وجاهزًا 24/7 لمساعدة العملاء في كل ما يحتاجون إليه.

ماذا يحصل عندما تفوز؟

عندما تفوز بالجائزة الكبرى لليانصيب عبر موقع theLotter، تحصل على المبلغ كاملًا! لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الفائزة، وتُحوَّل الأموال التي فزت بها إلى حسابك الآمن الخاص، لتتمكن من سحبها في أي وقت. ولكن، إذا ربحت جائزة اليانصيب الكبرى، فقد تحتاج إلى السفر لزيارة مكاتب لعبة اليانصيب واستلام المبلغ بنفسك. في هذه الحال، سيضع موقع theLotter في تصرفك محاميًا ليساعدك مجانًا في عملية تحصيل الأموال.

 

على مر السنين، دفع theLotter أكثر من 100 مليون دولار أميركي من الجوائز لأكثر من 5 ملايين ونصف المليون رابح حول العالم. من أكبر الفائزين عبر الموقع، امرأة من باناما فازت بـ30 مليون دولار في جائزة Florida Lotto، ورجل من العراق فاز بـ6.4 مليون دولار في جائزة Oregon Megabucks الكبرى.

 

يمكن الفوز بجائزة Mega Millions الكبرى في أي وقت، وسيُجرى السحب المقبل قريبًا. من الممكن أيضًا أن يكون الفائز بجائزة اليانصيب الكبرى التالية أحد المقيمين في لبنان!

 

لمزيدٍ من المعلومات عن طريقة المشاركة في Mega Millions عبر الإنترنت من لبنان، تفضل بزيارة موقع theLotter.com.

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