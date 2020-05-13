مايا تسأل جماعة "الثورة": وينكن؟؟ شو موقفكن؟ ليش مش طالع حسكن؟ ليش خرستو؟

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كتبت السيدة مايا معلوف كنعان على صفحتها الخاصة عبر "فايسبوك":



"تعو نتخايل لثانية انو مبارح جبران باسيل طلع بمؤتمر صحفي واعلن انو هو ضابب مطلوب وما رح يسلمو لانو بخصو. عم تتخايلو للحظة الهستيريا الجماعية يلي كانت صارت؟



طيب هلأ سؤالي لجماعة الثورة، من ديما صادق، لواصف الحركة، لحزب ٧، لبولا يعقوبيان، لجهابذة التلفزيونات وال talkshows, للممثلين والfashionistas، للنيو ثورجيي يلي وعيوا بعد ٣٠ سنة انو في شي اسمو وطن، للتافهين يلي دايرين على المطاعم يطبلو على الطناجر، ل ل ل .....

وينكن؟؟؟؟ شو موقفكن؟ ليش مش طالع حسكن؟ ليش خرستو؟



شفتو ليش انتو فاشلين؟ لانكن كذابين ولان كل شعاراتكن تبع كلن يعني كلن كذب وخداع. كل يوم بيمرق بتأكد اكتر واكتر انو انتو وكتير من السياسيين على ذات الموجة، بذات الخط والهدف واحد."