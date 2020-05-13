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النائب إدكار طرابلسي: التعليم عن بُعد يوسّع دائرة الانتساب الى الجامعات اللبنانية وساهم بالمعافاة الاقتصادية المنشودة (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

13
MAY
2020
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قال النائب د. ادكار طرابلسي في المؤتمر الصحافي الذي عقدته شبكة التحول الرقميّ في نادي الصحافة: يُقرّ المعنيّون اليوم بالتعليم الجامعي بأهمية التعليم عن بُعد وحاجتهم إليه، وهم كانوا من أشد المقاومين له لعقود، وما ابتدأوا باستخدامه إلا تحت وطأة التعطيل القسري الحاصل. واليوم وجدوا أنفسهم يستخدمون طرائق هذا التعليم دون تشريع يسمح لهم بذلك.
 
وأسف طرابلسي لكون اقتراح قانونه للتعليم الجامعي عن بُعد، والذي قدّمه في 20 آذار عام 2019 لم يجد سبيله الى طاولة لجنة التربية النيابية الا تحت ضغط كورونا والاعتراض علنًا.
 
وأكّد الدكتور طرابلسي ان لا داعي للتشكيك بجودة التعليم عن بُعد طالما حرصت الجامعات الوطنية المحترمة أن تعتمد أفضل البرامج والمواد والأساليب والمكتبات الرقميّة المعتمدة عالميّا.
 
وقال طرابلسي: إن لبنان أمام فرصة استثنائية لتحوّل جذريّ يضعه على خارطة الدول المتقدمة التي اعتمدت التعليم عن بُعد منذ أكثر من 180 سنة، والذي سبقته اليه كل من سوريا والاردن وفلسطين ومصر والسعودية والكويت.
 
وأكّد النائب طرابلسي أن التعليم الجامعي عن بُعد يوسّع دائرة الانتساب الى الجامعات اللبنانية المرموقة الى أقاصي الأرض الأمر الذي سيُساهم بالنهوض العلمي والمهني والاقتصادي ويجلب أموالاً جديدة Fresh Money تساهم بالمعافاة الاقتصادية المنشودة، وشكر شبكة التحول الرقميّ لمساندتها لاقتراح قانونه منذ تقديمه، وتمنى لها دورا فعالاً في تقدّم لبنان العلمي والتكنولوجي.
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