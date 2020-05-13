تعميم هام من وزارة السياحة

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أعلنت وزارة السياحة في تعميم صادر عنها، أنّه وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ١٢/٥/٢٠٢٠ (المتعلّق بإعلان الإقفال العام من ضمن اجراءات التعبئة العامّة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، تقفل لمدّة أربعة أيّام اعتباراً من صباح غد الخميس الموافق في ١٤/٥/٢٠٢٠ ولغاية صباح يوم الإثنين الموافق في ١٨/٥/٢٠٢٠ المؤسسات السياحية كافة بالإضافة إلى (المطاعم، المقاهي، الحانات، صالات الشاي، المراقص، السناك، المؤسسات الموسمية، المنتجعات السياحية، المسابح و المساكن السياحية..الخ)، وتتوقّف خدمة التوصيل إلى المنازل (Delivery) التابعة لها بشكل تام.