الرئيس عون التقى الوزير السابق وهاب ويترأس بعد الظهر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع

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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء الاعضاء. ودعي الى الاجتماع وزيرة العدل ووزير الطاقة والمياه، اضافة الى قادة الاجهزة الامنية والعسكرية ومعاونيهم والمدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

ويخصص الاجتماع لعرض الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدوديــــة غير الشرعية، اضافة الى مسائل تتعلق بالتعبئة العامة.

الوزير السابق وئام وهاب

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي والامني. واوضح الوزير السابق وهاب انه اثار مع رئيس الجمهورية عددا من المواضيع التي تهم منطقة الجبل، ومنها اوضاع الطرق ولاسيما مدخل قضاء الشوف في بلدة دميت. واشار الى انه اعطى للرئيس عون المعلومات المتوافرة لديه حول ملف الكهرباء.