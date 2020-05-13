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مجلس القضاء الأعلى يعتمد آلية جديدة لتسهيل تقديم الطلبات الملحة أمام قضاء الأمور المستعجلة في قضايا العنف الأسري

13
MAY
2020
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بعد الاقتراح الذي تقدّمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم بإصدار التوجيهات إلى القضاء المختص لقبول الإفادات التي تقدمها النساء المعنّفات عبر الهاتف بعد أن تكون قوى الأمن الداخلي قد تبلّغت عن طريق الخط الساخن 1745 بهذه الحالات، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميماً جاء فيه:
 
نظراً للظروف التي لا تزال تمرّ بها البلاد، وفي ضوء استمرار اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، وفي ظلّ عدم إمكانية التنقلّ بصورة اعتيادية، وفي سبيل تسهيل تقديم الطلبات الملحّة والمستعجلة، جرى إنشاء آلية لتلقي الطلبات الرامية إلى إصدار الأوامر على العرائض أمام قضاء الأمور المستعجلة في الحالات التي يتعذّر فيها على صاحب العلاقة الحضور شخصياً إلى قلم المحكمة وفق التالي:
 
أولاً- فتح المجال لتلقي الطلب عبر البريد الالكتروني على أن يتضمن اسم صاحب العلاقة ورقم هاتفه ومحل إقامته مع إرفاق الطلب بالبريد الالكتروني على أن يكون موقعاً وفق الأصول.
 
ثانياً- فور تلقي الطلب على البريد الإلكتروني، إرسال رسالة إلى مرسل الطلب تفيد وصول الطلب.
 
ثالثاً- بعد تلقي الطلب، يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل القاضي المختصّ (سواء لناحية البت بالطلب نهائياً أم لناحية إجراء التحقيقات التي يراها مفيدة أو الاستماع إلى من يراه مناسباً)، ثم يتواصل مع قلمه من أجل تأسيس الملف وتدوين القرار واحتساب الرسوم المتوجبة وإجراء التبليغات اللازمة.
 
رابعاً- في الأقسام التي يتولى فيها قضاء الأمور المستعجلة أكثر من قاضٍ، يتم توزيع الملفات وفق الطريقة المعتمدة سابقاً بعناية رئيس الدائرة القضائية وذلك بالوسائل الإلكترونية أيضاً.
 
خامساً- بعد ورود الطلب مع القرار إلى القلم، يتم الاتصال بصاحب العلاقة دون الإفصاح عن مضمون القرار، ودعوته لدفع الرسوم المتوجبة، ليصار إلى تنفيذه وفق الأصول، على أن يحضر معه أصل الطلب الذي يتضمن التوقيع الحيّ.
 
سادساً- يمكن اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية السمعية-البصرية عن بعد من أجل إجراء التحقيقات التي تقتضيها القضية تمهيداً لإصدار القرار، لاسيما في قضايا العنف الأسري.
 
كما نشرت في التعميم عناوين البريد الإلكتروني لمحاكم الأمور المستعجلة في مختلف المناطق اللبنانية، وهي:
 
 
 
1-محكمة الأمور المستعجلة في بيروت:   urgentmatters.beirut@gmail.com
 
2- محكمة الأمور المستعجلة في بعبدا: urgentmatters.baabda@gmail.com
 
3- محكمة الأمور المستعجلة في جديدة المتن: urgentmatters.jdeideh@gmail.com
 
4- محكمة الأمور المستعجلة في جونيه: urgentmatters.jounieh@gmail.com
 
5- محكمة الأمور المستعجلة في عاليه: urgentmatters.aley@gmail.com
 
6- محكمة الأمور المستعجلة في شحيم: urgentmatters.chehim@gmail.com
 
7- محكمة الأمور المستعجلة في الدامور: urgentmatters.damour@gmail.com
 
8- محكمة الأمور المستعجلة في جبيل-قرطبا: urgentmatters.jbeil@gmail.com
 
9- محكمة الأمور المستعجلة في دير القمر: urgentmatters.deirelqamar@gmail.com
 
10- محكمة الأمور المستعجلة في بعقلين: urgentmatters.baaqline@gmail.com
 
11- محكمة الأمور المستعجلة في طرابلس: urgentmatters.tripoli@gmail.com
 
12- محكمة الأمور المستعجلة في البترون: urgentmatters.batroun@gmail.com
 
13- محكمة الأمور المستعجلة في أميون: urgentmatters.amioun@gmail.com
 
14- محكمة الأمور المستعجلة في بشري: urgentmatters.bchareh@gmail.com
 
15-محكمة الأمور المستعجلة في الضنيه: urgentmatters.daniye@gmail.com
 
16- محكمة الأمور المستعجلة في المنية: urgentmatters.menye@gmail.com
 
17- محكمة الأمور المستعجلة في حلبا: urgentmatters.halba@gmail.com
 
18-محكمة الأمور المستعجلة في القبيات: urgentmatters.alqobayat@gmail.com
 
19- محكمة الأمور المستعجلة في زغرتا: urgentmatters.zgharta@gmail.com
 
20-محكمة الأمور المستعجلة في دوما: urgentmatters.douma@gmail.com
 
21- محكمة الأمور المستعجلة في صيدا: urgentmatters.saida@gmail.com
 
22- محكمة الأمور المستعجلة في جزين: urgentmatters.jezzine@gmail.com
 
23- محكمة الأمور المستعجلة في صور: urgentmatters.tyre@gmail.com
 
24-محكمة الأمور المستعجلة في جويا: urgentmatters.jowaya@gmail.com
 
25-محكمة الأمور المستعجلة في النبطية: urgentmatters.nabatieh@gmail.com
 
26- محكمة الأمور المستعجلة في حاصبيا: urgentmatters.hasbaya@gmail.com
 
27-محكمة الأمور المستعجلة في تبنين: urgentmatters.tebnine@gmail.com
 
28- محكمة الأمور المستعجلة في بنت جبيل: urgentmatters.bintjbeil@gmail.com
 
29-محكمة الأمور المستعجلة في مرجعيون: urgentmatters.marjeyoun@gmail.com
 
30-محكمة الأمور المستعجلة في زحلة: urgentmatters.zahle@gmail.com
 
31- محكمة الأمور المستعجلة في راشيا: urgentmatters.rashaya@gmail.com
 
32- محكمة الأمور المستعجلة في صغبين-جب جنين: urgentmatters.saghbin@gmail.com
 
33- محكمة الأمور المستعجلة في بعلبك – دير الأحمر – الهرمل – رأس بعلبك: urgentmatters.baalbek@gmail.com
 
 
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