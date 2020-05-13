بالصور - وزير الداخلية يُصدر تفاصيل قرار الإقفال العام الجديد

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أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قراراً متعلق بالإعلان عن الإقفال العام ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.



وتضمن القرار مواد تحدد المؤسسات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالإقفال، وبالتالي الأوقات التي يسمح بها فتحها وإقفالها.



وتضمنت المادة الأولى " تقفل لمدة أربعة أيام إعتباراً من الساعة 19:00 من مساء اليوم الأربعاء) ولغاية (الساعة5:00 من صباح يوم الإثنين المقبل)، كافة المؤسسات والأسواق الخاصة والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف والأرضفة البحرية "الكورنيش" وتمنع كافة التجمعات على إختلافها.















