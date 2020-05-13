living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"نجار ركوة" في زمن الكورونا - كافيه نجار تشكر الأطقم الطبية على طريقتها وتساعد أفرادها في البقاء متنبهين على مدار الساعة في زمن الوباء

13
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تأتي الأزمات وعلى قدرها تأتي العزائم. سجَّل العام 2020 علامة فارقة لا نظير لها، وشهد نشوء أزمة طاولت القاصي والداني وقد لا تتكرر في حاضرنا. هو وباء أرخى بظلاله على شعوب العالم أجمع وجعلهم يعتكفون عن حياةٍ اعتادوها، متحولين سجناء طوعيين في منازلهم، محجورين في زمنٍ لا كغيره، هو زمن الكورونا. أمورٌ كثيرة توقف اللبنانيون عن القيام بها، أهمها الزيارات والدردشات، فيما فنجان القهوة حاضرٌ دائم. وفي ظل انتشار وباء كورونا، ابتكروا الزيارات عن بُعد، من شرفةٍ إلى أخرى أو أمام المنازل أو عبر تقنية الفيديو... والرفيقة، قهوةٌ لبنانية بامتياز تجهز في ثوانٍ وبكبسة زر واحدة مع ماكينة "نجار ركوة".

إذًا، تغيَّرت كل العادات حين حمل هذا الوباء المستجد جواز سفر عالميًّا وخاض غمار جولة دولية، سائحًا من دون تأشيرات. في لبنان حط رحاله، ومن اليوم الذي ظهرت فيه الحالة الأولى، كان ثمة جنود يتحضرون لحرب ضارية لا تُعرف تبعاتها. على الخطوط الأمامية اصطفَّت الأطقم الطبية معلنةً بصمت أنها على أهبة الاستعداد للمواجهة، وليست أي مواجهة. كان اليوم الذي أعلن فيه لبنان أنه غير قادر على احتمال الأزمة وتقديم الرعاية الطبية للجميع إذا تفاقمت أعداد المصابين، حاله حال الدول الأكثر تقدمًا غير القادرة حتى الآن على استيعاب الجميع في مستشفياتها.

ومذذاك، تحوَّل المستشفى منزلًا لكل طبيب وممرض وعامل ومسعف، من الذين وضعوا أنفسهم تحت مجهر الخطر الدائم من الإصابة بفيروس كورونا خلال أدائهم "مهمتهم النبيلة"، بحسب ما وصفها القيمون على شركة "كافيه نجار"، التي أطلقت مبادرة نابعة من حرصها على الدعم والمساعدة للأطقم الطبية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. فبعيدًا من عائلاتهم ومن بيوتهم أدَّوا واجبهم المقدس، ومن بيوتهم ومع عائلاتهم، أدَّى اللبنانيون التحية على طريقتهم لشجعانٍ على خط النار.

وفي مواجهة الأزمات، كما هو معهود، تظهر مبادرات إنسانية عدة ليساعد كلٌّ في مجاله، ومن بينها مبادرة تضامنية قلبًا وقالبًا. نضح إناء شركة "كافيه نجار" بما فيه، إذ أقدم القيمون على الشركة على تقديم ماكينات وكبسولات قهوة "نجار ركوة" إلى جميع أفراد الطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي والمركز الطبي التابع للجامعة الأميركية في بيروت في مرحلة أولى. "نوفر لهم قهوة تساعدهم على البقاء صامدين في عملهم على مدار الساعة"، يقول المدير التنفيذي لشركة كافيه نجار كارل نجار. ويضيف أن هذه المبادرة مستمرة وسيتم توزيع المزيد من الماكينات والكبسولات على المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى التي تقف في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتعزز طرق الوقاية منه.  

أساسيةٌ هي العوامل التي أدت إلى عدم انتشار فيروس كورونا في لبنان ومن ضمنها الالتزام شبه الكامل بالحجر الصحي واتباع أنظمة الوقاية الضرورية بما فيها التعقيم. وتمسكًا منها بهذه المبادئ، حرصت شركة كافيه نجار على اتباع أقصى درجات الوقاية، معتمدةً عملية متقنة في تعقيم كل علب "نجار ركوة" وكذلك سيارات النقل التابعة للشركة من أجل تقديم هدايا خالية تمامًا من الوباء.   

قد لا تنتهي الأزمة قريبًا، إذ إن لبنان والعالم على موعد شبه مؤكد مع موجة جديدة من فيروس كورونا ربما تكون أكثر انتشارًا هذه المرة. لكن أطباءنا والممرضين والمسعفين في المرصاد وسيستمرون في السهر على سلامة اللبنانيين لتكون الحياة كما القهوة، في مرِّها وحلاوتها، "دايمًا عأصولها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout