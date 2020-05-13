الكاثوليك لوزيرة الاعلام: لا تجربينا!

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بعد ثلاث سنوات على عدم تعيين رئيس لمجلس ادارة تلفزيون لبنان، وبالرغم من أنّ الطائفة الكاثوليكيّة المعنيّة مباشرة بالمنصب لم تتحرّك بشكلٍ فعّال حيال هذا الموضوع لأنها لطالما نادت بدولة مدنيّة تعتمد الكفاءة والنزاهة لتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، أثار إعلان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد منذ أيام فتح باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئاسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان وما يستتبعه ذلك من تعيين لأعضاء المجلس، حفيظة المجلس الأعلى لطائفة الملكيين الكاثوليك وخصوصٌا أحد أعضائه السياسي دافيد عيسى الذي أثار الملف سجالًا بينه وبين وزير الاعلام السابق ملحم رياشي.

فعيسى كان أدلى بتصريح ذكّر فيه وزيرة الاعلام ان "منصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان يعود حصراً لطائفة الروم الكاثوليك بموجب العرف المتبع في النظام الطائفي، وبتزكية مباشرة من رئيس الجمهورية، وأي محاولة للتذاكي والتحايل على هذا الواقع لن يكتب لها النجاح وسنتصدى لها لأننا لن نسمح بالإفتئات على حقوق الطائفة ومراكزها في الدولة". وسأل عيسى: "لماذا عندما تتعلق التعيينات بمركز للكاثوليك يلجأون الى اختراع آلية ولا يعترفون بواقع ان هذا المنصب تسميه الطائفة عبر مرجعيتها المتمثلة بالمجلس الأعلى برئاسة غبطة البطريرك يوسف الأول العبسي؟"، مذكّرًا بمحاولة سابقة لتعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان أيام احدى الحكومات السابقة ولم تنجح المحاولة وفق آلية اعتمدت وظل المركز شاغراً حتى اليوم.



وختم عيسى: "اننا اذ نؤكد على أهمية هذا المركز والشخص الذي سيتولاه بحيث يجب ان يكون كفوءاً ومؤهلاً ويحمل مشروعاً لإخراج التلفزيون الرسمي من الجورة التي يقبع فيها، من هنا فإننا نقول لكل من يهمه الامر: لا تحرجونا فتخرجونا كما فعلتم مع غيرنا، وسأكتفي بذلك اليوم".

هذا التصريح ردّ عليه رياشي بتغريدة قال فيها:"عزيزي دافيد، دور الملكيين هو في صناعة المواطنة وحماية الكفاءات، ومن يعيّن موظفي الفئة الاولى هو مجلس الوزراء وليس المجلس الملّي. آلية الكفاءة شرف وانجاز، شرط ان تُطبق وفق الاصول، ونحن نؤمن ان السبت للانسان وليس الانسان للسبت”.



ليعود عيسى ويردّ بدوره على رياشي بالقول: "صديقي العزيز ملحم : احترم واقدر انفتاحك في وطن الطائفية، لكن طالما ان نظامنا طائفي فاني لن اسمح بسلب مواقعنا وحقوقنا في الدولة... وسابقى ارفع الصوت ضد الظلم والغبن، وان مقولة الفاجر يأكل ماله ومال التاجر « ما بتمشي معنا». لقد طفح الكيل. لا للاستنسابية او بتمشي على الكل او ما بتمشي على حدا...اما عن السبت فأعتقد انه لليهودي".



إلّا أن القضيّة لم تنتهِ فصولها عند هذا الحدّ، بل تجاهلت وزيرة الإعلام استياء البطريرك يوسف العبسي من هذه الآليّة وموقف المجلس الأعلى للطائفة الذي عبّر عنه عيسى بعدما كان أجرى اتصالات مع مرجعيات كاثوليكية عدّة، فغرّدت مسرورة أنّ "تقديم طلبات الترشّح لمنصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان مستمر، وصار واصلنا عشرات السير الذاتية. بطلب من كل المهتمين يقدموا، لأننا سنعيّن أيضاً أعضاء مجلس إدارة التلفزيون. وبحب أكّد أن وزارة الإعلام ستعتمد الاختصاص والكفاءة كمعيار أساسي، وسيتم إمتحان المتأهلين من قِبل لجنة مختصة”. فما كان من عيسى إلّا أن رفع الصوت من جديد معتبرًا في مقابلة أنّ ما تقوم به وزيرة الاعلام من وضع آليات لتعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام لتلفزيون لبنان هو مخالف للاعراف، قائلا: لن نقبل به ولن يمر. ولفت إلى أنّ "وزيرة الاعلام "مبسوطة" بأن طلبات الترشح لهذا المنصب بلغت العشرات، وكأنها لا تعلم انها في حال فتحت باب تقديم الطلبات لاي وظيفة في القطاع العام فان السير الذاتية التي تصل ستكون باعداد كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المتردي في البلد، واكبر دليل على ذلك، هو ان الوزيرة نفسها احتفظت بوظيفتها كرئيس دائرة التشريعات والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية- مديرية المالية العامة طيلة مدة تعيينها وزيرة في الحكومة، بمرسوم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.



وتوجه عيسى الى وزيرة الاعلام قائلا: "لقد أخطأتِ العنوان"، ونصحها بـ"الّا تلعب معنا"، واضاف: "بالتالي فلتضع الآليات لمواقع آخرى في الدولة اللبنانية."



وشدد عيسى على ان تعيين مدير عام – رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، لا يحتاج الى آليات بل هو موقع مكرس بحسب نظامنا الطائفي لطائفة الروم الكاثوليك ونقطة على السطر، مجددًا التأكيد أنّ هذا التعيين يتم بالتشاور بين بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك والمجلس الاعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك ورئيس الجمهورية، وهو لا يحتاج الى آليات وما سوى ذلك.

ردّة الفعل هذه كانت لافتة، إذ إنها الأولى التي استهدفت آلية التعيين التي تشوبها تساؤلات عدّة، أبرزها حول حصرها فقط في هذا المنصب وعدم اعتمادها في مراكز أخرى من الفئة الأولى، علمًا أنّ الوزراء في الحكومة اتفقوا على أن مجالس الإدارة لا تخضع للآليات. وبالتالي، هل ما يجري هو التفاف سياسي على القرار الرئاسي وطلب رئيس الجمهورية؟ أم انه، في الوقت عينه، استخفافٌ بحقوق طائفة الملكيين؟



كلّ هذه التساؤلات باتت محقّة خصوصًا أن مشروعًا انقاذيًا لتلفزيون لبنان أصبح جاهزًا، وكان اسم الاعلامية داليا داغر مطروحًا لتنفيذه، كما أن رئيس الجمهورية على اطلاع كامل عليه بحسب المعلومات، إلّا أن هذا المشروع لم يؤخذ بعين الاعتبار.



وإزاء كلّ هذا الواقع، بدأ المجلس الأعلى لطائفة الملكيين الكاثوليك بالمطالبة أنه في حال تمسّك مجلس الوزراء بالآلية المتبعة لتعيين رئيس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، فلتكن هذه الآلية معمّمة على كلّ موظفي الفئة الأولى في الدولة اللبنانية، وليس الاستقواء على الطائفة التي تنادي بالكفاءة والحقوق والواجبات والدولة المدنية.



وفي حين علت الأصوات المدافعة عن حقوق الطائفة الأورثوذكسيّة في التعيينات عمومًا وفي ملف محافظ بيروت خصوصًا، ووضع المطران الياس عودة الموضوع بأكمله بعهدة رئيس الجمهورية، وبالتالي استبعاد بترا خوري بعد موقف الأورثوذكس، لماذا لا يسلك ملف تلفزيون لبنان المسار عينه ولاسيما أن البطريرك يوسف العبسي ومعه المجلس الأعلى للطائفة يسعون إلى وضعه في عهدة رئيس الجمهورية.



ومع أنّ وزيرة الإعلام أعلنت أن تقديم طلبات الترشح لمنصب رئاسة مجلس إدارة التلفزيون ستتم وفق آلية تعتمد للمرة الأولى في تاريخ وزارة الإعلام إذ سيصار إلى تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام، فلا بدّ هنا من التذكير أن الآليّة هذه بكل تفاصيلها، تحصل للمرّة الأولى في تاريخ لبنان، إذ إنه لطالما كان هذا المنصب عرفيًا من حصة رئيس الجمهورية الذي تعود له وحده كلمة الفصل فيه.