لجنة شؤون المرأة في التيار في كولكو - اوتاوا - تقدم حصص غذائية الى بنك المأكولات في المنطقة

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إيماناً منا بالتعاضد الإنساني في وقت الشدائد و تلبيةً لنداء الواجب الوطني، قامت لجنة شؤون المرأة في التيار الوطني الحر كولكو - اوتاوا ، في يوم الثلاثاء ١٢ ايار ٢٠٢٠، بمدِّ يدْ العون و تقديم حصص غذائية الى بنك المأكولات (foodbank Ottawa) في المنطقة.

هذا العمل يندرج ضمن إطار حملة المساعدات التي أطلقها التيار الوطني الحر في بلدان الانتشار لمواجهة أزمة كورونا.

و قد أثنت السيدة نضال ضاهر مسؤولة لجنة شؤون المرأة كولكو - أوتاوا بجهود كل الاعضاء الذين لبّوا النداء من دون اي تردد مشددة انه بالعمل الدؤوب، كل الأشياء مستطاعة.