فرعية اللجان برئاسة كنعان ناقشت "ادارة الاموال المنهوبة المستعادة" : تعديلات اساسية في الجلسة المقبلة

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم والنواب: ياسين جابر، علي حسن خليل، نقولا نحاس، سامي الجميل، سيمون ابي رميا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، محمد الحجار، الان عون، جورج عقيص، نقولا صحناوي، بولا يعقوبيان، طارق المرعبي.

كما حضر منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ناتاشا سركيس، مستشار وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية علي برو، ممثل نقابة المحامين كريم ضاهر، رئيس مستشاري الundp اركان سبلاني.

واوضح كنعان بعد الجلسة ان "نقاشا مستفيضا حصل في المواد المتعلقة بانشاء مجلس الأموال والصندوق الوطني للأموال المنهوبة المستعادة ونظامهما وصلاحياتهما، والتوجه هو لاجراء تعديلات اساسية ستطرح بالجلسة المقبلة".