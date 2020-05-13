زوار بري: العلاقة جيدة بين الرئاستين الاولى والثانية

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نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله لـ«البناء» إن «المرحة الحالية صعبة تتطلب جهوداً مضاعفة لتجاوز المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرين الى «أن رئيس المجلس يعدّ العدة لعقد جلسات للمجلس النيابي لمناقشة خطة الإصلاح الحكومية لا سيما أن الإصلاحات الواردة في الخطة ستمر في المجلس النيابي وبالتالي رئيس المجلس سيسهل إقرار هذه الإصلاحات بعد دراستها في المجلس وإدخال التعديلات التي يراها مناسبة»، وأكد الزوار أن «الرئيس بري ينتظر أن تحوّل الحكومة الاصلاحات الى مشاريع قوانين وترسلها الى المجلس للمباشرة بدراستها»، ولفت الزوار الى «أن الرئيس بري يفضل أن تحظى الخطة الحكومية بتفاهم سياسي وطني يعطي إشارات ثقة بلبنان من قبل الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية»، وأكدوا على «العلاقة الجيدة بين الرئاستين الاولى والثانية والتي تظهرت عبر مشاركة رئيس المجلس النيابي بلقاء بعبدا الاقتصادي وزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى عين التينة».