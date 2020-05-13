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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 أيار 2020

13
MAY
2020
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الأخبار: سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب

إصابات «كورونا» ترتفع... عودة إلى «الحجر العام»

 

 

 

 

الديار: بعد الاستهتار وعدم التزام التعبئة... الحكومة تدق ناقوس الخطر وتغلق البلاد 4 أيام
صندوق النقد الدولي على طاولة المفاوضات ويطرح خطته التنفيذية على الجانب اللبناني
هل يملك الوفد اللبناني «رؤية واحدة» للبت بشروط الصندوق في «تحرير سعر الصرف» ؟

 

 

 


نداء الوطن: مفاوضات "الصندوق" تنطلق اليوم... "ألف شرط وشرط"
المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها!

 

 


البناء: هل تنجح خطة الحكومة ومصرف لبنان مع المصارف والصرافين بتثبيت سعر الـ3200؟ / الحكومة للعودة إلى التشدّد في ملف كورونا خشية الموجة الثانية وزيادة 56 % بالإصابات / مساعي التهدئة السياسيّة دوليّة ومحليّة تبدأ إعلامياً بالانتقال من التصادم إلى الاختلاف /

 

 

 


النهار: لبنان يفاوض صندوق النقد "ولا خيار برفض الشروط"

 

 

 

 

اللواء: الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!
المفاوضات مع الصندوق تبدأ فجراً بالفيديو.. والإصرار على خوري محافظاً لبيروت يجمّد التعيينات

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان و "الصندوق" .. بدء المفاوضات الصعبة

 

 

 


the daily star: Lebanon to go on 4-day shutdown as cases surge

 

 

 


l'orient le jour: Le pays entre dans une nouvelle période de bouclage total de 4 jours

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