عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 أيار 2020

الأخبار: سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب

إصابات «كورونا» ترتفع... عودة إلى «الحجر العام»

الديار: بعد الاستهتار وعدم التزام التعبئة... الحكومة تدق ناقوس الخطر وتغلق البلاد 4 أيام

صندوق النقد الدولي على طاولة المفاوضات ويطرح خطته التنفيذية على الجانب اللبناني

هل يملك الوفد اللبناني «رؤية واحدة» للبت بشروط الصندوق في «تحرير سعر الصرف» ؟



نداء الوطن: مفاوضات "الصندوق" تنطلق اليوم... "ألف شرط وشرط"

المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها!



البناء: هل تنجح خطة الحكومة ومصرف لبنان مع المصارف والصرافين بتثبيت سعر الـ3200؟ / الحكومة للعودة إلى التشدّد في ملف كورونا خشية الموجة الثانية وزيادة 56 % بالإصابات / مساعي التهدئة السياسيّة دوليّة ومحليّة تبدأ إعلامياً بالانتقال من التصادم إلى الاختلاف /



النهار: لبنان يفاوض صندوق النقد "ولا خيار برفض الشروط"

اللواء: الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!

المفاوضات مع الصندوق تبدأ فجراً بالفيديو.. والإصرار على خوري محافظاً لبيروت يجمّد التعيينات

الجمهورية: لبنان و "الصندوق" .. بدء المفاوضات الصعبة



the daily star: Lebanon to go on 4-day shutdown as cases surge



l'orient le jour: Le pays entre dans une nouvelle période de bouclage total de 4 jours