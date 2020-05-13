أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 أيار 2020

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الأخبار: علم وخبر

«سجينٌ استثنائي» يضرب عن الطعام

بدأ أبرز الموقوفين في عالم الإرهاب نعيم محمود المشهور بـ«نعيم عباس» إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 22 يوماً احتجاجاً على «الظروف اللاإنسانية» التي يعيشها في سجن الريحانية. وأعلن عبر شقيقه لـ«الأخبار»: «لن أفكّ إضرابي قبل أن أُنقل من هذا السجن».وأضاف: «أعلم أني سجين استثنائي بسبب الاتهامات الموقوف فيها. وأرضى أن أكون في سجن انفرادي كسجن فرع المعلومات، إن لم يكن متاحاً نقلي إلى سجن رومية»، متحدثاً عن ظروف صعبة يقاسيها في سجن الريحانية حيث فقد من وزنه 15 كيلوغراماً. إذ يقول: «في هذا السجن، المرض أكلني. لا أرى الشمس هنا لأني تحت الأرض. راجعوا إدارة السجن واسألوهم عن حالي. أوصل صوتي للصليب الأحمر ليطّلعوا على حالتي المتردية». وكشف شقيقه وليد أنّ تقرير الطبيب يفيد بأن الموقوف بحاجة إلى رعاية صحية فورية، إلا أن كتاب إدارة السجن يناقض حديثه. وذكر أنّ ما يبقي شقيقه على قيد الحياة هو «المصل»، مناشداً الصليب الأحمر الدولي التدخّل لوضع حد لمعاناته. وتحدث عن وعود سابقة لوكيلته بنقله من سجن الريحانية في حال وافق على الخضوع للمحاكمة، إلا أنّ الجلسات كانت تُرجأ من دون مبررات.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال سياسي مخضرم إن رجل الأعمال بهاء الحريري أضاع فرصته الوحيدة بأنه لم يطرح نفسه بديلاً لشقيقه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بصفته الزعيم المستعدّ لتحقيق وفاق وطني مسؤول خارج المحاصصات ضماناً لعبور لبنان الأزمة ولم يبنِ خطابه على اعتبار أن شقيقه غادر الصيغة الوفاقيّة في وقت خاطئ بعدما دخلها بمحاصصة خاطئة.

كواليس

قالت مصادر أممية إن تقدماً يجري تحقيقه في الإعداد لمسار تهدئة يتحول إلى تسوية سياسية في اليمن بين السعودية وأنصار الله. وإن العقدة الرئيسيّة تظهر في مكان آخر. وهو كيفيّة حل معضلة الجنوب اليمنيّ بين ثلاثة أطراف الأخوان المسلمين المدعومين من تركيا وقطر والحراك الجنوبي المدعوم إماراتياً وحكومة منصور هادي المدعومة سعودياً.



اللواء: اسرار

همس

كشف مقربون أن اللقاء بين مرجع سابق و«قطب صديق» بدأ سلساً، وغلب على المرجع الاستماع من دون التعليق، أو إبداء الملاحظات الخارجية..



غمز

فهم من مصدر متابع أن فريق صندوق النقد، بعد جولة الإستطلاع، ينتظر ضوءًا أخضر دولياً، لبدء مفاوضات الإقتراض؟



لغز

التزم حزب حليف الحياد، في الاشتباك الحاصل بين فريقين تربطه بكل منهما علاقات جيدة، ولكن ضمن سقف الحفاظ على التوازن الحكومي!

نداء الوطن: خفايا

يدرس مسؤول روحي يحمل صفة دولية سبل التحرك لمحاولة تبريد الاجواء ومنع تفلت الامور بين طرفين مسيحيين انفجر الخلاف بينهما أخيراً.

تسبب حضور الوزير السابق الياس بوصعب اجتماع المطران عودة بالرئيس ميشال عون بانزعاج النائب إيلي الفرزلي باعتباره هو من تلا بيان الاجتماع الارثوذكسي عند عودة وتابع اللقاءات مع المرجعيات بشأن حصة الأرثوذكس في التعيينات، وبالتالي كان يتوقع أن يكون هو الحاضر في اللقاء وليس بوصعب.

يتردد أن إحدى شركتي الخلوي أبلغت وزير الاتصالات أنها مستعدة لتسليم الإدارة للدولة فوراً إلا أن الوزير طلب منها التريث لأنه ليس مستعداً بعد للتسلّم.