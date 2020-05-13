التحقيقات تتواصل في ملفات الفساد

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يواصل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسات الاستجواب في ملف الفيول المغشوش الإثنين المقبل، وقد ردّ منصور أمس طلبات تخلية سبيل عدد من الموقوفين في القضية، ومن بينهم المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور الفغالي. وكان منصور قد أصدر بعد سلسلة جلسات استجواب يومية، مذكرتي توقيف وجاهية في حق الفغالي ورئيسة المختبرات المركزية في منشآت النفط خديجة نور الدين، وأربع مذكرات توقيف غيابية في حق كل من: صاحب شركة ZR Energy تيدي رحمة، مدير عام الشركة إبراهيم الزوق، مدير المناقصات جورج الصانع ومدير منشآت النفط سركيس حليس، الذين غابوا عن الجلسة، على رغم إبلاغهم لصقاً. وينكبّ منصور على متابعة دراسة الملف الذي يتألف من 600 صفحة تمهيداً لاستكمال الجلسات الإثنين المقبل.

كما أفادت معلومات قناة الـ»او تي في» أن القاضية غادة عون طلبت حركة خروج ودخول ر.د. وهو رئيس دائرة في المنشآت النفطية ويشتبه في إقامته خارج لبنان منذ سنوات عديدة فيما يتقاضى راتباً عالياً من المديرية».