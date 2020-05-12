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لوضع العائدين من ابناء صيدا في مراكز الحجر الصحي في حال لم يلتزموا بالحجر المنزلي!

12
MAY
2020
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تبين مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة المغتربين الى لبنان عامة ومدينة صيدا وقضائها خاصة،ان عددا من ابناء صيدا العائدين لم يلتزموا بالحجر الصحي وارشادات وزارة الصحة وبلدية صيدا، بالاضافة الى تساهلهم في الاحتكاك مع الاهل والاقارب وقد وصل عدد الوافدين حاليا الى 90 شخصا في صيدا وقضائها. على اثر ذلك قام عدد من المواطنين بإجراء اتصالات بلجنة الصحة في بلدية صيدا من اجل ان يلتزم هؤلاء بالحجر الصحي .  
وبعد اجتماع عقد بين رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس لجنة الصحة في البلدية الدكتور حازم بديع في دارة السعودي صرح الدكتور بديع "ان بلدية صيدا لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات المناسبة للتعاطي مع هذا التفلت ونحن اليوم نوجه لهم تحذيرا بضرورة الالتزام الكلي بالحجر الصحي مهما كلف الامر، والا سيكون هناك اجراءات قاسية بالتعاون مع القوى الأمنية ووزارة الصحة لعزلهم كليا في مراكز صحية حتى يتم التأكد من شفائهم من الفيروس حفاظا على صحة السكان والاهالي المحيطين بهم".

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