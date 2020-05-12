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إدارة الكوارث في لبنان الشمالي: 870 حالة حجر

12
MAY
2020
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 أعلنت غرفة عمليات إدارة الكوارث في محافظة لبنان الشمالي المكلفة متابعة التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، في بيان بعد اجتماعها الدوري بسرايا طرابلس، أن "أعضاءها بحثوا في خطة العمل بعد التخفيف من اجراءات التعبئة العامة، خصوصا إثر ظهور إصابات لدى بعض الوافدين من الخارج". 


وأوصى المجتمعون ب"التنسيق بين الإدارات الرسمية المعنية والأجهزة الأمنية للاشراف على حسن تطبيق العزل المنزلي على أن تتم متابعة الوافدين من الخارج من قبل قوى الأمن الداخلي والبلديات المعنية".

كما أوصت بضرورة "متابعة المصابين والمخالطين لهم من قبل طبابة الأقضية والبلديات المعنية والصليب الأحمر والأجهزة التابعة للقائمقامين والمحافظ، وبإلزامية إجراء فحوصات PCR لجميع الوافدين من الخارج بعد أسبوع، وخلال فترة الحجر".

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق مع قائمقامي الأقضية على تسهيل مهمة عناصر الصليب الأحمر لتدريب فرق التدخل ومراقبي وشرطة البلديات على خطة الاستجابة للامن الصحي والارشاد الاجتماعي والأمن الغذائي، ومراقبة مدى تطبيق إجراءات الوقاية ما بعد فترة التعبئة، إضافة إلى كيفية إدارة مركز الحجر". 


ودعت إلى "البحث في النظام المتعلق بإدارة مركز الحجر في فندق المعرض، إضافة إلى مركز الكورة، لدعم هذه المراكز من قبل المنظمات المعنية والبلديات"، مطالبة ب"توثيق البيانات اليومية المتعلقة بالمصابين وحالات العزل والحجر الصحي للمخالطين وحالات الشفاء من قبل طبيب القضاء والقائمقامين وإيداع غرفة عمليات المحافظة كل المستجدات والتطورات". 


وأشارت إلى أن "العدد الإجمالي لحالات الحجر بلغ 870 ضمن محافظة الشمال".

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