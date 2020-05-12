المطران عطالله حنا يناشد من القدس الرؤساء عون وبري ودياب!

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وجه رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في فلسطين المحتلة المطران عطاالله حنا رسالة صوتية إلى رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ناشدهم فيها "ايجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين الحاملين وثائق سفر لبنانية العالقين في الخارج".

وجاء في نص الرسالة: "فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المحترم، دولة رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري المحترم، دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب المحترم، أوجه اليكم رسالتي هذه من مدينة القدس والتي كانت وستبقى عاصمة لفلسطين رغما عن كل المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تحيط بنا، ابعث اليكم برسالتي هذه من رحاب مدينة مقدسة مباركة تحتضن أهم مقدساتنا الإسلامية والمسيحية لا سيما المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة. ابعث اليكم بتحية القدس، تحية أبنائها، تحية مناضليها، تحية أولئك الذين يتصدون للاحتلال بصدورهم العارية لكي يحافظوا على المدينة المقدسة، مدينة عربية فلسطينية عاصمة لفلسطين.

من رحاب القدس الشريف ابعث بتحية المحبة والتقدير اليكم، والى لبنان من خلالكم نحيي احباءنا واهلنا في لبنان الشقيق، هذا البلد الذي نحبه، هذا البلد الذى نتمنى له الخير، هذا البلد الذي نصلي دوما من أجله ونتمنى ونسأل الله أن يتجاوز الصعاب والأزمات التي يمر بها.

لبنان بلد الجمال، بلد الأخوة واللحمة والعيش المشترك، فقد كان لبنان وما زال متميزا في وحدة أبنائه بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية او الدينية، لبنان وقف مع القضية الفلسطينية منذ النكبة، لا بل حتى قبل النكبة، منذ ان ابتدأت المشاريع الهادفة الى سرقة فلسطين وتصفية قضيتها، وعندما حلت النكبة الفلسطينية عام 1948 وفرض على الفلسطينيين ان يكونوا لاجئين. استقبل لبنان عددا من اللاجئين الفلسطينيين وها هي المخيمات الفلسطينية اليوم في لبنان هي خير شاهد على ما قدمه لبنان للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية عندما حلت النكبة.

ان هؤلاء الفلسطينيين المشردين والمنكوبين في مخيماتهم ليسوا هم الذين اختاروا ان يكونوا في المخيمات وان يكونوا لاجئين هنا وهناك، بل فرض عليهم اللجوء، وفي هذه الأيام نحن نستذكر النكبة، وفي هذه الذكرى الأليمة نؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي غير لبنان وفي بلاد الانتشار، من حقهم ان يعودوا الى وطنهم السليب، من حقهم ان يعودوا الى فلسطين. واللاجئون الفلسطينيون في مخيماتهم وفي بلاد الانتشار انما هم متشبثون بحق العودة الى وطنهم الام. ولكن ريثما تتحقق هذه العودة المنشودة التي ينتظرها الفلسطينيون جميعا وهي أتية لا محالة، فهذا حق لا يسقط بالتقادم ريثما تتحقق هذه العودة، نتمنى ان يتم التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم بانسانية وأن تصان حقوقهم لأنهم مجروحون، لأنهم متألمون، لانهم منكوبون، لانهم فرض عليهم ان يتركوا بلدهم الجميل فلسطين الأرض المقدسة، لذلك فاننا نتمنى من الدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين ان تقدم لهم ابسط الخدمات التي يحتاجونها، طبعا المطلب الأساسي للاجئ الفلسطيني هو ان يعود الى وطنه هذا المطلب الأساسي وريثما تتحقق هذه العودة يجب ان تقدم لهذه المخيمات وان يقدم لابنائنا اللاجئين ما تيسر من دعم ومؤازرة ومساعدة حتى يصمدوا ويبقوا في مخيماتهم وهم متشبثون بحق العودة، وهم متمسكون بمفاتيحهم وكواشينهم حتى يعودوا الى وطنهم السليب.

نحن نشكر الدولة اللبنانية على ما تقدمه، ونحن نعلم جيدا ان لبنان يمر بظروف استثنائية. نحن لا نريد ان نثقل على لبنان ولا نريد ان يتحمل لبنان مسؤوليات اكثر مما يمكن ان يتحملها، لكننا وانطلاقا من محبتنا للبنان وتقديرنا للبنان، نتمنى ان تكون هناك التفاتة إنسانية من قبلكم، من قبل المسؤولين في الدولة اللبنانية الى أهلنا في المخيمات.

أيها الأحباء، أصحاب الفخامة والدولة، هنالك لاجئون فلسطينيون يحملون وثائق سفر لبنانية يحملها عادة اللاجئون في لبنان، وثائق سفر موقتة تؤكد أن حاملها هو لاجئ فلسطيني قاطن في مخيمات لبنان، هنالك عدد من هؤلاء عالقون في دول متعددة في العالم، بسبب توقف الطيران، بسبب جائحة الكورونا، هنالك لاجئون فلسطينيون من أبناء مخيمات لبنان عالقون في دول مختلفة في هذا العالم، نتمنى من الجهات اللبنانية الرسمية، من المسؤولين اللبنانيين مساعدة هؤلاء لكي يعودوا الى لبنان الى مخيماتهم، لا توجد هنالك دولة أخرى مستعدة لاستقبالهم، هؤلاء هم لاجئون في مخيمات لبنان ويجب ان نساعدهم على ان يعودوا الى اسرهم والى المخيمات التي يعيشون فيها.

نتمنى منكم ونناشدكم ومن منطلقات إنسانية بالدرجة الأولى ان تساعدوا هؤلاء الفلسطينيين العالقين في دول مختلفة في عالمنا بأن يعودوا الى لبنان الى مخيماتهم، وكما قلت لكم فان المطلب الأساسي للفلسطيني اللاجئ هو ان يعود الى وطنه الأم ولكن ريثما تتحقق هذه الأمنية وهذا المطلب العادل سيبقى في المخيم، سيبقى لاجئا حتى يتحقق حلم العودة الى فلسطين الأرض المقدسة.

فخامة الرئيس ودولة الرئيس ودولة الرئيس

نداء اليكم اوجهه لمساعدة هؤلاء الفلسطينيين العالقين لكي يعودوا الى أسرهم، ندائي أوجه اليكم باسم القدس التي اعلم مكانتها عندكم، ندائي اوجهه اليكم باسم شعبنا، باسم المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية في القدس، باسم أبناء القدس جميعا الذين يوجهون التحية للبنان الشقيق قائلين لكم اننا نحبكم، نحب لبنان، نحن أوفياء للبنان، وسنبقى دوما أوفياء للبنان الذي كان دوما رائدا في دفاعه عن فلسطين وقضيتها العادلة.

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون

دولة رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري

دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب



لكم مني كل التحية والاحترام والتقدير، وانا انقل اليكم تحية شعبي، تحية القدس، تحية الأقصى والقيامة، نحن ما زلنا في أجواء عيد القيامة وفي شهر رمضان وعندما تكون القيامة ورمضان معا تتجسد الوحدة والاخوة والتلاقي والعيش المشترك في بلادنا وفي مشرقنا.

اعايدكم بشهر رمضان، اعايدكم بموسم الفصح المجيد، اعايدكم متمنيا لكم بان تكونوا دائما بصحة وعافية وقوة وان تنتصروا على كل متآمر على لبنان، على كل متآمر على وحدة لبنان، لان وحدة لبنان هي قوة لكل العرب وسلام لبنان هو سلام لكل العرب".