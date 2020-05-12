اللواء السيد يرد على خبر اصابة حراسه بالكورونا!

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رد اللواء النائب جميل السيد على خبر ال mtv حول اصابة حراسه بفيروس كورونا قائلاً :" تطمين: عندما نشر خبر اصابة عنصر الجيش في المحكمة العسكرية بالكورونا، أبلغ شقيقه من جهاز الحراسة عندنا بالحجر في منزله في عكار حتى تأكدت اصابته هناك، بناء عليه أجرِيَت الفحوصات على جميع عناصر الحراسة فتبين إصابة واحدة لعنصر كان في منزله ورافقه سابقاً، وجاءت كل الفحوصات الأخرى سلبية. وزيادة تطمين، أصلاً إذا أنا أُصِبْت بالكورونا مش رح خبّر حدا، بس يمكن يمكن أعمل شي ٦-٧ زيارات بالدولة، وبيمشي الحال، وبترتاحوا..."