توضيح هام من الامانة العامة لمجلس النواب!

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صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب البيان التالي:

تداولت بعض وسائل الإعلام خبراً متعلقاً بمذكرة إدارية تدعو الموظفين الذين تجاوزت فترة خدمتهم 25 سنة الى الاستقالة والاستفادة من محفزات مالية.

يهم الامانة العامة لمجلس النواب التأكيد على أن السياق الذي يتم تناول فيه مضمون المذكرة مناف للحقيقة وهدفه الاساءة الى العلاقة بين ادارة المجلس والموظفين ، فهذه المذكرة كسابقاتها من المذكرات الادارية ، وهي إختيارية للموظف الذي بلغت خدماته ٢٥ سنة وليست إجبارية ، كما يحاول البعض تصويره بأنه فعل إقالة أو إكراه على ترك الوظيفة. فاقتضى التوضيح.