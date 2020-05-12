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درغام وطرابلسي: لاقرار القوانين التي تقدمنا بها منذ أكثر من سنة

12
MAY
2020
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عقد عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام وإدكار طرابلسي مؤتمرا صحافيا مشتركا، بعد إنتهاء إجتماع "لجنة التربية النيابية"، سجلا خلاله إعتراضهما في بداية الجلسة على عدم إدراج القوانين التي تقدما بها على جدول أعمال اللجنة، لافتين الى أنهما حصلا على تعهد بحل هذا الأمر بداية الأسبوع القادم.

وتطرق النائبين درغام وطرابلسي لاقتراحات القوانين الثلاث التي تقدما بها منذ أكثر من سنة، والتي تتعلق بالتعليم عن بعد، وقضية التوجيه المهني، والهوية التربوية.

وأشار طرابلسي الى "أهمية أن لا تتحول اللجان الى مقبرة للمشاريع، والمطلوب الاسراع في مناقشتها وبتها، مؤكدا انه لو اقرت هذه القوانين وتحديدا في ما يخص التعليم عن بعد والذي تبين مدى الحاجة له خلال أزمة كورونا لكنا وفرنا الكثير من الجهد"، كما شدد على "أهمية إضافة المواد المهنية على البرنامج ليختار منها التلميذ المواد التي تتلاءم مع توجهه"، مؤكدا أن "على لبنان ان يخرج طلابا لسوق العمل مؤهلين لمهن جديدة حديثة تواكب التطور الاقتصادي".

وتطرق درغام لمشروع "الهوية التربوية" الذي تقدم به، والذي يرمي إلى إعتماد هوية تربوية للطلاب منذ دخولهم المدرسة ما يمنع التزوير ويعزز التعليم في لبنان.
وشدد درغام على "ضرورة حل قضية المتعاقدين ووضعها في أسرع وقت على جدول أعمال لجنة التربية بهدف انهاء هذا الملف العالق منذ سنوات، مؤكدا أننا حصلنا على وعد بالبدء بمعالجة هذا الملف الحساس".

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