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كركي أصدر مذكرة حدّد بموجبها آلية معالجة تعويضات نهاية الخدمة... إليكم التفاصيل

12
MAY
2020
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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الاتي:

"في ظل إستمرار حالة التعبئة العامة والظروف الإقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصا من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي على تأمين إستمرارية مرفق الضمان الإجتماعي وتقديم الخدمات للمضمونين الذين يرغبون بتصفية تعويض نهاية خدماتهم في الصندوق،

وعطفا على المذكرة رقم 29 تاريخ 22 / 4/ 2020 المتعلقة بالطلب إلى المديرية المالية تخصيص يومين إسبوعيا لدفع تعويضات نهاية الخدمة المنجزة لأصحابها، وبناء على مراجعات المضمونين بالموضوع، وبغية تنظيم وتسريع عملية إستقبال ودفع طلبات تعويض نهاية الخدمة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة رقم 40 تاريخ 12/ 5/ 2020 حدد بموجبها آلية معالجة تعويضات نهاية الخدمة وطلب إلى المديريتين الفنية والمالية في الصندوق ما يلي:

 


أولا: الإستمرار في إستقبال، تصفية ومراقبة طلبات تعويض نهاية الخدمة على مدار الأسبوع، على أن يكون إستقبال الطلبات بناء على مواعيد مسبقة.

ثانيا: على المضمونين الذين يودون تقديم طلباتهم لتصفية تعويضاتهم الإتصال على الرقمين التاليين: 318302/ 01 و 819287/ 01 لتحديد موعد تقديم هذه الطلبات، كما يعتمد هذين الرقمين للمراجعة بهذه الطلبات.

ثالثا: الاستمرار في دفع تعويضات نهاية الخدمة المنجزة بناء على مواعيد مسبقة وفقا للوائح التي تنشر على صفحة الصندوق على موقعي Facebook و twitter .

رابعا: على المضمونين الواردة أرقام طلباتهم ضمن هذه اللوائح الإتصال على الرقمين التاليين:
705103 / 01 و 819288 / 01 لتحديد موعد إستلام الشيك.

خامسا: يطلب إلى المديريتين المعنيتين معالجة الطلبات وفقا للأرقام التسلسلية للملفات، ودفع جميع الشيكات من دون أي تأخير.

سادسا: يطلب إلى المستخدمين المعنيين الحضور وإتخاذ كافة تدابير الحماية اللازمة بالتعاون مع المديرية الإدارية.

سابعا: يعمل بهذه المذكرة إعتبارا من تاريخه وتبلغ إلى من يلزم".

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