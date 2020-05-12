نقابة المستشفيات كرمته لتأمين ٤٥٠ مليار من مستحقاتها.. كنعان: لا لمعاقبة قطاع عام أو خاص بتعميم المسؤولية والشيطنة وسأتقدم بقانون لصندوق دعم استشفائي لمن هم تحت خط الفقر

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كرمت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان النائب ابراهيم كنعان في لقاء في مركز النقابة.، وقدم له النقيب سليمان هارون درعا تقديرا لما يقوم به للقطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، ولتأمين ٤٥٠ مليار من المستحقات المترتبة للمستشفيات.



وقال هارون " ليس جديدا على النائب كنعان اهتمامه بالقطاع الصحي والاستشفائي. واذكر بأنه بفضل مجهوده في العام ٢٠١٢ صدر قانون امن المتأخرات للمستشفيات بقيمة ١٨٠ مليار ليرة. وقد كان الى جانبنا ولبى النداء في اليوم نفسه وسعى مع المرجعيات حيق صدر قانون بتخصيص ٤٥٠ مليار ليرة للمستشفيات التي نأمل ان تمر بالمحطات القانونية والادارية سريعا. ونتمني توزيع المبلغ على وزارة الصحة والطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي".

وتوجه هارون بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية ووزيري الصحة والمال على دعمهم للعمل الجبار الذي قام به سعادة النائب كنعان".

اما النائب كنعان فقال في كلمته "اتوجه بالشكر بداية لفخامة رئيس الجمهورية والحكومة ودولة رئيس مجلس النواب ووزيري الصحة والمال، وكل من تعاون في المرحلة الدقيقة التي مررنا بها، وشهدت تهديدا لقطاع المستشفيات، ولعدد من المستشفيات بالاقفال، جراء التراكمات والمستحقات التي كانت ستؤدي الى كارثة صحية واستشفائية. والشكر ايضا لنقابة المستشفيات بشخص رئيسها واعضائها على التعاون للاستمرار بتأدية الخدمات رغم المعاناة وشح الاموال وامكانية تأمين مستقبلا حياة هذا الشريان الاستشفائي الطبي الذي نحن بأمس الحاجة اليه".



اضاف" في اليوم العالمي للتمريض انحني اجلالا أمام التضحيات الكبيرة لمن يناضل ليلا نهارا من أجل سلامة كل فرد من أفراد مجتمعنا ويجازف كل لحظة بحياته من أجلنا. وكما عملنا على تأمبن مستحقات المستشفيات، سنعمل على تأمين حقوق الممرضين والممرضات الذي يبذلون الجهود والتضحيات، خصوصا في هذه الفترة".

وقال" انها أعظم رسالة لا مهنة أتمنى أن نقتدي بهم، كل في مجاله، في ممارستنا للشأن العام" .



وقال كنعان" كفى شيطنة لمؤسساتنا الخاصة، هناك شخص أو إدارة سيئة أو فاسدة في القطاعين العام أو الخاص، وليس هناك قطاعا خاصا فاسدا أو سيئا"، مشيرا الى ان" التعميم لمعاقبة قطاع بأكمله مرفوض وسنواجهه بقوة لأنه يخفي في طياته استهدافا لطبيعة نظامنا الاقتصادي الحرّ ويؤدي الى تدمير الاقتصاد اللبناني".



واعتبر ان "دعم المستشفيات الخاصة واجب لمنع اقفالها من خلال دفع مستحقاتها المتراكمة منذ سنوات بعد التدقيق،وهو لن يكون على حساب المستشفيات الحكومية التي تشكل اليوم استراتجية الاستراتجيات الصحية في المرحلة المقبلة".

وهنأ كنعان "وزير الصحة على سياسته وآدائه المميز في هذا المجال كما لدعمه إنجاز قانون ال 450 مليار في مجلس النواب".

واعلن كنعان عن " الدعوة من خلال اقتراح قانون الى انشاء صندوق دعم للخدمات الاستشفائية للمواطنين الذين أصبحوا تحت خط الفقر وهم خارج أي تغطية طبية من الصناديق الضامنة أو شركات التأمين، وأدعوكم للمشاركة به كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي المطلوبة وتجسيدا" لفكرة التضامن_الاجتماعي في هذه المرحلة".