ملف الفيول المغشوش تابع

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يستأنف قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسات الإستجواب في ما اصطلح على تسميته بـ"ملف الفيول المغشوش" يوم الإثنين المقبل 18 الجاري، وقد رد اليوم طلبات تخلية سبيل عدد من الموقوفين في القضية، ومن بينهم المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور الفغالي.

وكان منصور قد أصدر بعد سلسلة جلسات إستجواب يومية، مذكرتي توقيف وجاهية في حق الفغالي ورئيسة المختبرات المركزية في منشآت النفط خديجة نور الدين، وأربع مذكرات توقيف غيابية في حق كل من: صاحب شركة ZR Energy تيدي رحمة، مدير عام الشركة إبراهيم الزوق، مدير المناقصات جورج الصانع ومدير منشآت النفط سركيس حليس، الذين غابوا عن الجلسة، على رغم إبلاغهم لصقا.

وينكب منصور على متابعة دراسة الملف الذي يتألف من 600 صفحة تمهيداً لإستكمال الجلسات الإثنين المقبل.