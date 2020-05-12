مجلس الوزراء يلتئم في بعبدا... هذا ما سيبحثه

A + A -

يلتئم مجلس الوزراء في هذه الأثناء بالقصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.





ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 13 بندًا اضافة الى امور طارئة، منها عرض وزير الصحة العامة للتطورات المتصلة بجائحة كورونا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.





ومن ابرز البنود:

- مشروع مرسوم بتعديل دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج واعتماد الاجراءات المتوافق مع التعديل.





- عرض وزارة الطاقة والمياه لتطوير واقع الاعمال في موضوع تأمين الكهرباء والغاء كامل عجز موازنة كهرباء لبنان.



- استكمال البحث في مشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.



- استكمال البحث في عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية، عرض وزارة الاعلام لخطة عمل الوزارة الاستراتيجية.



- طلب وزارة الاقتصاد التجارة الموافقة، على سبيل التسديد، على قرارين يتعلقان بحظر تصدير القمح والدقيق وحصر بيع القمح بغرض الطحن للاستهلاك البشري، بالإضافة الى بنود مؤجلة من الجلسة السابقة.



وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.