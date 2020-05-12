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سبب اضافي لجنون فرنجيه: رواتب غيابية بالملايين لابني شقيق نائب في المنشآت النفطية

12
MAY
2020
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بعد صك البراءة الذي منحه رئيس تيار المردة لمدير المنشآت النفطية سركيس حليس ورئيس مجلس ادارة zr energy تيدي رحمه، ها هو خيط جديد من خيوط الفساد في الملف يتكشف محوره زغرتا.


فقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها القاضية غادة عون أن "ر. د" وهو ابن شقيق نائب شمالي يعمل كمدير في منشآت النفط براتب شهري يناهز الـ 12 مليون ليرة.


لكن المفارقة ان الاخير مسافر منذ فترة الى الخارج ولا يحضر الى مركز عمله،في ظل تغاضي رئيس منشآت النفط سركيس حليس عن الموضوع على الرغم من أن الموظف المذكور من بلدته ويعمل تحت امرته مباشرة.

 

لا يتوقف الفساد عند هذا الحد بل أن شقيق الموظف المذكور "س. د" يعمل أيضاً في منشآت النفط ويزور مكتب عمله أيام قليلة في الشهر ويتقاضى 12 مليون ليرة شهرياً.

 

في الموازاة وعلى خط ملف باخرة بالتيك، باشرت الجمارك بتسطير مخالفة جمركية بوجه شركة سوناتراك وقد وصل الى المديرية العامة الملف بدري ضاهر بالتسلسل الاداري مع اقتراح بتجريم الشركة مبلغ ٣٦ مليار ليرة .كما ويتوقع ان يبت ضاهر بالمخالفة خلال هذا الاسبوع.

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