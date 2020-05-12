تسجيل إصابة بفيروس "كورونا" في هذه البلدة!

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بعد ثبوت إصابة بفيروس كورونا في بدنايل، نقلت البلديّة بالتعاون مع الدفاع المدني المصاب إلى مركز "صاحب الزمان" للحجر الصحي.



وحذرت البلدية من التجول أو الاقتراب من المركز ومحيطه وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وإفساحاً في المجال أمام الفرق الطبية والجهات المعنية والعاملين في المركز للقيام بواجبهم على أكمل وجه.



كما تمنّت البلدية على جميع المواطنين التعاون والتقيد بالإرشادات الصحية والإبتعاد من التجمعات والامتناع من التجول إلا للضرورة القصوى وذلك حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لانتشار هذا الوباء.