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مصادر وزارة الصحة: وقع ما كنا نحذّر منه وأمامنا مرحلة شديدة الصعوبة

12
MAY
2020
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أعربت مصادر طبية لصحيفة "الجمهورية" عن "القلق من عودة الامور الى نقطة الصفر، وهذا ما يضعنا من ‏جديد أمام مهمّة صعبة، خصوصاً أننا نخشى من أن تكون حالة التفلّت التي حصلت في ‏الفترة الاخيرة قد نَسفت كل ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وكل ما تم البناء عليه من ‏إجراءات للحَد من قوة تفشّي الوباء".‏

وفي هذا الاطار قالت مصادر وزارة الصحة لـ"الجمهورية": "مع الأسف وقع ما كنّا ‏نحذّر منه وندعو المواطنين الى التنبّه إليه وعدم التفريط بأمنهم الصحي، التراخي ‏والاستهتار يخدمان الوباء الخبيث ويسرّعان في انتشاره الى حَد قد لا يعود في الامكان ‏احتواؤه او الحد منه. ما حصل أمر لا يطمئن، وأمامنا مرحلة شديدة الصعوبة أشار اليها ‏وزير الصحة حمد حسن حينما اعتبر انّ ارتفاع الاصابات كارثي. ومن هنا، فإنّ كل ‏الجهد منصَبّ على تخطّي هذه المرحلة، وإبقائها تحت السيطرة، وذلك عبر مجموعة من ‏الضوابط والإجراءات الصارمة التي لا بد من اتخاذها".‏

الجمهورية
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